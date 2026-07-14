Copa México reunirá a la élite mundial de los clavados en Jalisco

La ciudad de Zapopan, Jalisco, volverá a convertirse en el epicentro de los clavados internacionales al recibir, del 16 al 19 de julio, la Copa México de Clavados, evento reconocido por World Aquatics que reunirá a las principales figuras de esta disciplina y que reparte puntos para el ranking mundial.

Luego del éxito de la edición celebrada en 2025, World Aquatics confirmó el regreso del certamen al Centro Acuático Metropolitano, consolidando a Zapopan como una sede estratégica dentro del calendario internacional de los clavados.

La representación nacional contará con algunas de las principales figuras de los clavados mexicanos, entre ellas la medallista olímpica Gabriela Agúndez, así como Osmar Olvera, Juan Celaya, Alejandra Estudillo y las hermanas Lía y Mía Cueva, quienes buscarán protagonizar una destacada actuación ante su afición.

Asimismo, la competencia reunirá a potencias internacionales como China, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, Brasil, Colombia y República Dominicana, que acudirán con sus mejores exponentes para disputar las nueve pruebas del programa.

Programa de competencias

La Copa México 2026 otorgará medallas en nueve pruebas:

Trampolín de 3 metros individual (femenil y varonil).

Plataforma de 10 metros individual (femenil y varonil).

Trampolín de 3 metros sincronizado (femenil y varonil).

Plataforma de 10 metros sincronizada (femenil y varonil).

Prueba por equipos mixtos.