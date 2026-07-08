Cómo vacacionar en verano sin que repercuta en tu salud y tu dinero

En este periodo vacacional de verano, muchos universitarios salen del país por diferentes motivos, desde recreación hasta intercambios académicos. Y los sitios que visitan pueden ser muy diversos, entre grandes urbes y zonas más rurales y tropicales.

Ante esto, Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero (CAPV) de la UNAM, explicó que no está de más recordar algunas recomendaciones básicas para todo aquel que realice un viaje al extranjero o inclusive dentro del territorio nacional.

Comentó que muchas veces gana la emoción y el entusiasmo del viaje, que se olvida planear situaciones relacionadas con la salud, que son fundamentales, pues los riesgos sanitarios están latentes en todo momento.

“Uno de los errores más comunes es planificar el viaje sin tomar en cuenta la salud. Esto no sólo les pasa a los estudiantes, sino prácticamente a todos los viajeros internacionales que pueden ser afectados, sobre todo con enfermedades relacionadas con problemas dermatológicos, intestinales y respiratorios”, subrayó Díaz Ramírez.

Señaló que una consulta previa puede marcar la diferencia entre una experiencia satisfactoria y una situación complicada en el extranjero. “Es importante acudir con un especialista en medicina del viajero para revisar actualización de vacunas, tratamientos o medidas preventivas que deban tomarse en cuenta antes de salir del país”.

Seguro de gastos

Recomendó no descuidar aspectos esenciales durante una emergencia. “Muchos no contratan un seguro de gastos médicos para viajes internacionales o ni siquiera saben que es importante registrar su itinerario en el Sistema de Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME)”.

Entre las prioridades de los viajeros, Díaz Ramírez hizo hincapié en verificar el estado general de salud y revisar los esquemas de vacunación. “Se debe tener a la mano la cartilla de vacunación y llevarla actualizada, por si se necesita alguna vacuna adicional para enfermedades que no existen en México, pero sí en el país de destino”.

En caso de padecer alguna enfermedad crónica, los estudiantes deben viajar con suficiente medicamento para toda su estancia, y llevar consigo documentación médica actualizada.

“Si viajan con alguna condición médica, necesitan llevar medicamento suficiente, su resumen clínico actualizado y las recetas médicas”.