Banco Azteca aporta cuatro millones de pesos a la Cruz Roja

La resiliencia de las instituciones de asistencia en México depende en gran medida de la solidez de sus alianzas estratégicas. En un acto que trasciende la mera filantropía corporativa, Banco Azteca formalizó la entrega de un donativo por cuatro millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana. El evento, celebrado en la sede nacional de la benemérita institución en la colonia Polanco de la Ciudad de México, representa un respaldo crucial en un momento de transformación para el organismo humanitario.

Este esfuerzo se integra formalmente a la Colecta Nacional de la Cruz Roja, que, bajo la consigna “Esto que ves, lo hacemos juntos”, inició su despliegue el pasado 20 de febrero. La campaña de este año reviste una importancia histórica, pues marca la transición de la Cruz Roja hacia un modelo de recaudación permanente. Al carecer de un presupuesto gubernamental asignado de manera fija, la institución operativa de emergencias más grande del país requiere una sinergia profunda con el sector privado para asegurar la continuidad de sus servicios a nivel federal.

El valor de la capilaridad financiera en la acción social

La recaudación de estos fondos fue posible gracias a la articulación de la infraestructura de Banco Azteca, que fungió como un canal de enlace entre la voluntad ciudadana y las necesidades institucionales. Clientes y colaboradores de Grupo Salinas sumaron esfuerzos a través de ventanillas bancarias, plataformas digitales, cajeros automáticos y brigadas de boteo en todo el territorio nacional, consolidando un mecanismo de recaudación de alto alcance.

Durante la entrega del cheque, Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, señaló que la estructura de distribución de la banca no solo cumple funciones comerciales, sino que también puede transformarse en una infraestructura de respuesta ciudadana efectiva. El directivo enfatizó la responsabilidad de poner esta red al servicio de organismos cuya labor en desastres naturales y contingencias exige una presencia real y constante en las comunidades.

Fortalecimiento operativo para la atención de emergencias

Al encuentro asistieron figuras clave de ambas organizaciones, entre ellos Gabriel Saba, vicepresidente nacional de la Cruz Roja Mexicana; Tonatiuh Rodríguez, director general de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros; y Alejandro Muguerza, director nacional de movilización de recursos de la Cruz Roja. Asimismo, estuvieron presentes Adriana de la Puente, directora de responsabilidad social de Grupo Salinas, y Antonio Domínguez, director de la Fundación Azteca.

Los recursos entregados se destinarán directamente al equipamiento y a la optimización de los servicios prehospitalarios y humanitarios que la Cruz Roja brinda de forma gratuita a la población. Con esta colaboración, se reafirma que la vinculación entre el sector financiero y las organizaciones civiles sigue siendo un pilar indispensable para mantener la atención de emergencias en el país.

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