Sofía crea campaña para conseguir un riñón

Por medio de redes sociales, Sofía Galván, ciudadana del municipio de Guadalupe, en Nuevo León, emprendió una campaña para conseguir que le donen un riñón.

Invitó a los usuarios de redes sociales a apoyarla para conseguir dicho trasplante, poniendo en el vidrio trasero de su carro la frase “me quieres donar un riñón”, junto a su número telefónico, el cual es 81- 32- 34- 73- 49.

La empresaria subió un video a su cuenta de TikTok.

“¿Me quieres donar un riñón?, es la nueva campaña que estamos iniciando el día de hoy aquí con Wicho, Vane y con todas las personas que se quieran sumar a ponerlo en el vidrio trasero de su carro”.

Si deseas ser donador de órganos, es importante que lo platiques con tu familia para que ellos estén conscientes de tu decisión en caso de fallecer. La donación salva vidas. #YoSoyDonante pic.twitter.com/vuHf1YX1Jd — SALUD México (@SSalud_mx) September 24, 2020

9 años a la espera

Sofía Galván lleva más de nueve años en la espera de un riñón, y este el motivo por el cual que creó su propia campaña.

“Esto sale porque quiero un riñón, ustedes saben que tengo más de 9 años y medio esperando un riñón, y platicando con wicho esta mañana, yo le decía que por más que ustedes me ven (en sus tiktoks) bien contenta, bien alegra, ovinamente hay momentos en los que me quedo en mi casa sola y me doy cuenta de que hay cosas que no puedo controlar”, detalló.

Invitó a todos los ciudadanos a sumarse esta campaña, para poder conseguir la donación del órgano y con ella misma, también poder ayudar a más personas que también estén esperando un trasplante.

Según el gobierno federal, México se ha posicionado como uno de los países en Latinoamérica con la mayor cantidad de órganos donados y trasplantados.

Del total de trasplantes practicados en 2019, 57 por ciento fueron de córnea; 39 por ciento de riñón; 2.6 de hígado y 0.4 de corazón.

De agosto del 2020 a abril del 2021, se llevaron a cabo 125 trasplantes de riñón de donante fallecido y 429 de donante vivo; de hígado, 39 de donante fallecido contra ocho de vivo; de corazón se han hecho 4; pulmón cuatro y córnea 329.