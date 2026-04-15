Paseo de la Reforma y 26 calles, libres de comercio en vía pública

La Avenida Paseo de la Reforma y 26 calles principales del Centro Histórico están libres de comercio en la vía pública.

Eso implicó que 6 mil espacios de esta zona de la capital ya no reporten ese tipo de actividad.

La mandataria capitalina Clara Brugada detalló que Paseo de la Reforma fue la primera avenida recuperada de comercio en vía pública, incluso de comerciantes que se encontraban desde antes de iniciar la actual administración.

Asimismo, subrayó que en el Centro Histórico se cuenta con el programa de Reordenamiento en Vía Pública que ha permitido la recuperación de 6 mil lugares en el primer cuadro de la capital, y adelantó que para finales de abril se va a sumar otro tanto más; mientras que para finales de año —estimó— estará totalmente recuperado el espacio.

“Sabemos que es día con día estar defendiendo el espacio público de Reforma y del Centro Histórico y lo vamos a seguir haciendo. Al final de este año vamos a concluir con un gran reordenamiento; ya hemos avanzado mucho, 26 calles principales del Centro Histórico fueron recuperadas”, expresó.

Avances

La titular del Ejecutivo local refirió que esta tarea es una de las más difíciles, y los avances se han logrado en acuerdo con las y los comerciantes, por lo que subrayó que no se trata de un tema de desalojos.

“La gente que venden vía pública es por necesidad y también tenemos que entenderlo así, no somos un gobierno que no mire esas necesidades; lo que tenemos que hacer es canalizar bien esa necesidad y que la gente que vende en vía pública, y que lo hace por necesidad, tenga alternativas, eso es lo que estamos haciendo y es muy difícil (…), pero en eso estamos y estamos teniendo buenos resultados”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a los medios de comunicación a sumarse a la liberación de las calles a través de reportes y denuncias cuando detecten que hay comercio en vía pública para poder tener tanto al Centro Histórico como a las principales avenidas libres de esta actividad.