Puebla garantiza vacaciones seguras en Semana Santa

Al informar que Puebla está preparada para la presente temporada vacacional, con una proyección de mil millones de pesos como derrama económica, el gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que más de 4 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y corporaciones municipales, protegerán a poblanos y visitantes.

Durante el banderazo de inicio del Operativo Vacaciones Seguras Semana Santa 2026, el gobernador Armenta Mier recordó que el año pasado se desarrolló una amplia agenda que posicionó al estado como uno de los principales puntos de atracción a nivel nacional y se logró consolidar como epicentro del deporte, la cultura y el arte, como ejes para impulsar el turismo.

Seguridad

En este contexto, el gobernador reiteró que, como en ninguna otra administración estatal, se llevan a cabo trabajos de embellecimiento urbano, pues Puebla alberga eventos de talla internacional, como el Mundial de Tiro con Arco, el partido amistoso entre Perú y España; el Festival Glow, que por primera vez sale de Europa y se realizará en la capital poblana y la Olimpiada Nacional CONADE, entre muchos otros.

En su intervención, la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón informó que esperan más de 950 mil visitantes, con un crecimiento del 8 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, además se pronostica una ocupación hotelera superior al 75 por ciento y del 90 en los principales destinos sobre todo en fines de semana.

Explicó que se espera una ocupación del 80 y 90 por ciento en los 12 pueblos mágicos; además, en destinos como Atlixco e Izúcar de Matamoros alcanzará el 96 por ciento. Afirmó que estos resultados responden a una visión clara bajo el liderazgo del gobernador, Alejandro Armenta Mier, con un operativo coordinado que garantiza presencia en carreteras, atención en todos los destinos y sobre todo acompañamiento permanente a visitantes y familias poblanas.