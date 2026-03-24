Sigue la conmoción por el caso del niño Eithan Daniel

La madre de Eithan Daniel, un niño de 18 meses hallado sin vida en Ciudad Juárez, confesó ante la autoridad judicial su responsabilidad en la muerte del menor.

Vianey Esmeralda H.G. se declaró culpable durante la audiencia de imputación realizada este lunes, asegurando haber actuado sola en los hechos que derivaron en el asesinato de su hijo.

Durante la audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Ciudad Juárez, Vianey Esmeralda H.G. reconoció de forma explícita su responsabilidad en la muerte de Eithan Daniel.

La mujer relató que había ejercido violencia física contra el menor durante las semanas previas a su fallecimiento. Explicó que el día de los hechos, aproximadamente a las seis de la mañana, mientras bañaba a su hijo, el niño se cayó de un mueble donde lo había dejado. Cuando regresó vio que se estaba convulsionando y luego dejó de reaccionar.

Según su testimonio, en ese momento no supo qué hacer, lo cubrió y lo puso en una bolsa. Posteriormente, trasladó el cuerpo en bolsas de plástico y lo abandonó en la zona conocida como Los Kilómetros, donde fue localizado días después.

Confiesa

Vianey Esmeralda H.G. declaró ante el juez: “Yo fui la que hizo todo el daño. Mi bebé murió a causa de que yo sí le pegaba al niño. Ese día yo lo estaba bañando, eran las 6:00 de la mañana, y el niño se me cae. Yo no supe qué hacer en el momento. Lo que hice fue taparlo, lo agarré, lo puse en una bolsa y lo primero que pensé fue ir a dejarlo allá. El papá de los niños no sabía nada de eso”.

Negó la intervención de terceros y pidió que no se involucrara a otros familiares, incluidos el padre, la abuela y la bisabuela maternas. Según su relato, el padre desconocía la situación porque ella le impedía convivir con el niño.

La versión de la madre coincide con los resultados forenses, que revelaron fracturas en cráneo y costillas, hematomas, lesiones en uñas de los pies, pérdida de dientes y huellas de sujeción. El menor sufría maltrato físico desde el embarazo, etapa en la que la madre manifestó rechazo hacia el niño, llegando incluso a golpearse el vientre.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico. Además, ni Eithan Daniel ni su hermano estaban inscritos en el Registro Civil, lo que constituye una omisión legal de los padres.

El padre, Brayan Gabriel S.A., ciudadano estadounidense, fue detenido y enfrenta los mismos cargos, aunque no rindió declaración en la primera audiencia al solicitar la notificación a su consulado. Ambos permanecen bajo la medida de prisión preventiva, mientras se resuelve su situación jurídica.

Fuente: Infobae