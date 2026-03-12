“No es una derrota”, responde Sheinbaum a diputados tras rechazo de la Reforma Electoral

Este jueves desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo de la reforma electoral era acabar con la corrupción y los privilegios de muchos funcionarios.

Dijo que el presupuesto se planeaba ahorrar con la reforma electoral, iba a ser destinado a obras públicas e infraestructura.

Por vez primera desde la llegada de la alianza Morena-PT-PVEM a la Presidencia de la República, los aliados del partido guinda rechazaron una propuesta de enmienda constitucional.

Eso, al concretar su negativa a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pese a ello, los morenistas adelantaron que este es un “desacuerdo momentáneo” y que en breve comenzarán a construir el llamado “Plan B”.

Después de una sesión que duró poco más de dos horas, y en la que únicamente participaron los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios, en el marco de un acuerdo previo para evitar mayor crispación en el debate, la iniciativa de la mandataria fue rechazada al no obtener mayoría calificada.

Voto en contra

La propuesta del Ejecutivo registró 259 votos en favor –con casi todos los sufragios de Morena y una parte de los del Verde–, por 234 en contra –de PT, el resto del PVEM, PRI, PAN y MC–. Se registró una abstención, del pevemista Raúl Bolaños Cacho, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara.

De Morena se registraron tres votos en contra, de Giselle Arellano, Santy Montemayor y Alejandra Chedraui Peralta. Como hizo durante la discusión de la reforma en materia judicial, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero estuvo presente en la sesión, pero no votó. Asimismo, faltaron a la sesión dos morenistas: Jesús Jiménez e Iván Peña Vidal.

El PVEM votó dividido. Los legisladores que compitieron bajo las siglas de Morena en la elección de 2024, pero se incorporaron a las filas de Verde en la cámara, respaldaron el dictamen: José Braña Mojica, Manuel Cota, Iván Marín, Mario López, Anabel Acosta, José Guzmán, Alejandro Pérez Cuéllar, Denisse Guzmán, Marcela Silva y Blanca Hernández.

Como había anticipado la bancada del PT, de sus 49 integrantes, 47 rechazaron la iniciativa en bloque. Roberto Corral Ordóñez, sin embargo, votó en favor, y José Alejandro Aguilar López no asistió a la sesión.

Fuente: La Jornada