Semana Santa 2026 proyecta crecimiento turístico

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, con motivo del periodo vacacional de Semana Santa 2026, que se llevará a cabo del 29 de marzo al 12 de abril, se prevé la llegada de 4.03 millones de turistas a los principales destinos del país, lo que representa un incremento del 2.6 por ciento en comparación con los 3.93 millones registrados en 2025.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) precisó que, de acuerdo con las estimaciones, la ocupación hotelera a nivel nacional alcanzaría un promedio de 63.85 por ciento, lo que refleja una tendencia positiva en la actividad turística.

Asimismo, se estima que este flujo de visitantes genere una derrama económica de 55 mil 890 millones de pesos por concepto de turistas hospedados en hotel, reflejo del dinamismo y la fortaleza del sector turístico nacional.

Destacó que el impulso al turismo interno es una prioridad de la política turística nacional: “Semana Santa es una gran oportunidad para que las y los mexicanos recorran su país, generen bienestar en sus comunidades y vivan experiencias únicas en cada destino”.

En este sentido, hizo un llamado a turistear por México y redescubrir la diversidad del país: “Hay imperdibles en cada estado que todas y todos debemos vivir”. Señaló que, a través de la plataforma Visit México, se pone a disposición de la población una cartelera nacional con actividades en las 32 entidades, que puede consultarse en el sitio oficial.