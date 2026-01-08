El compromiso social de Seguritech ha demostrado que el desarrollo tecnológico adquiere un valor más profundo cuando se acompaña de acciones directas en favor de las comunidades.

Durante 2025, la empresa líder en soluciones de misión crítica fortaleció su presencia en distintas regiones del país mediante iniciativas de voluntariado que reflejan una visión integral, la cual yace en que la innovación también se construye a través de la solidaridad, el acompañamiento y la mejora del entorno.

A lo largo del año, colaboradores de la compañía participaron en proyectos comunitarios en Ciudad Juárez, Querétaro e Irapuato, consolidando un modelo de responsabilidad social que trasciende lo corporativo y privilegia el contacto humano.

Cada intervención respondió a las necesidades específicas de cada comunidad, mostrando que el progreso no solo depende de herramientas tecnológicas, sino de la capacidad de escuchar, actuar y generar condiciones de bienestar.

Voluntariados de Seguritech a lo largo del país

Ciudad Juárez, Chihuahua

En Ciudad Juárez, el voluntariado se centró en transformar espacios escolares esenciales para la niñez.

En la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, el equipo de Seguritech rehabilitó bebederos y renovó completamente la infraestructura hidráulica, garantizando agua potable en condiciones adecuadas para más de 600 estudiantes.

La jornada incluyó labores de limpieza, ordenamiento y plantación de flora local, además de la instalación de un área de juegos que hoy brinda un espacio seguro y digno para la recreación.

Querétaro, Querétaro

En tanto, la experiencia en Querétaro destacó por su sensibilidad humana.

En el Asilo San Francisco de Asís, 27 colaboradores entregaron donativos solicitados por la institución y compartieron tiempo valioso con los adultos mayores.

A través de conversaciones, meriendas y acompañamiento, demostraron que el impacto social también se construye desde la empatía y la presencia afectiva.

Irapuato, Guanajuato

Por su parte, en Irapuato, Guanajuato, los esfuerzos se enfocaron en fortalecer las condiciones del Albergue Infantil de Irapuato A.C.

Los voluntarios rehabilitaron áreas educativas y de convivencia mediante trabajos de pintura, reparación de mobiliario, mejoras eléctricas e impermeabilización.

Asimismo, instalaron una pantalla para actividades formativas y realizaron donativos para apoyar el bazar interno de la casa hogar.

Estas acciones reflejaron una convicción central para Seguritech, donde el liderazgo tecnológico debe ir acompañado de responsabilidad social.

A través del voluntariado, la empresa mexicana reafirmó que su misión no solo consiste en desarrollar soluciones avanzadas, sino también en contribuir activamente al bienestar de las comunidades y generar entornos más seguros, funcionales y humanos.

