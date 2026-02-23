Seguirá operativo de seguridad ante muerte de El Mencho

El Gobierno de México confirmó este domingo la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y objetivo prioritario de Estados Unidos. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murió durante un operativo de fuerzas federales en la sierra del estado de Jalisco.

Por su captura, la DEA ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares. El crimen organizado ha respondido a su muerte de manera violenta con bloqueos y quemas de vehículos en varios estados del país.

Lo esencial

El Gobierno de México confirma públicamente la muerte del narcotraficante ‘El Mencho’.

La muerte de ‘El Mencho’, en un operativo del Ejército en la sierra de Jalisco, representa el mayor golpe que se ha dado contra el narcotráfico en la historia reciente de México.

El criminal había sido condenado en EE. UU. por narcotráfico, trabajó como policía en Jalisco y ascendió hasta liderar el Cártel Jalisco Nueva Generación, convirtiéndose en uno de los capos más buscados.

Para Estados Unidos, ‘El Mencho’ era un objetivo prioritario y ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

En respuesta a su muerte, el crimen organizado ha generado bloqueos, quema de vehículos y ataques a instalaciones en Jalisco, Michoacán, Colima, Baja California, Guerrero, Aguascalientes y Guanajuato.

El Gobierno de México ha pedido tomar rutas alternas y extremar precauciones en Guanajuato, Baja California y Tamaulipas ante las incidencias en carreteras.

Fuente: France24