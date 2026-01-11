Se cumplen 30 años de la reactivación del Popocatépetl

Se cumplen 30 años de la reactivación del Popocatépetl

Para conmemorar los 30 años de actividad continua del volcán Popocatépetl, especialistas en vulcanología, geofísica y gestión del riesgo del Instituto de Geofísica y otras instituciones comparten su experiencia para comprender cómo la ciencia ha enfrentado uno de los fenómenos naturales más imponentes del país, en la serie documental A 30 años de la reactivación del Popocatépetl, realizada por el Instituto de Geofísica (IGEF) y la barra de televisión educativa Mirador Universitario de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital (CUAED).

La serie, que aborda la historia geológica, el impacto y la evolución del conocimiento científico en torno al coloso, a través de entrevistas con especialistas de la UNAM y del Cenapred, explica qué ocurrió el 21 de diciembre de 1994 y cómo ha cambiado el monitoreo del volcán desde entonces.

La transmisión tendrá lugar por la señal de TV UNAM, los jueves, del 8 de enero al 5 de febrero, a las 19:30 horas, con retransmisión los sábados, a las 17:00 horas, en la barra de Ciencia y tecnología.

El primer capítulo ¿Qué pasó el 21 de diciembre de 1994?, habla sobre el día en que el Popocatépetl reactivó su actividad eruptiva después de décadas de aparente calma. A través de testimonios de especialistas del IGEF-UNAM y del Cenapred, se reconstruyen las primeras señales que alertaron a la comunidad científica, las decisiones que se tomaron en tiempo real y el impacto que tuvo este evento en la población cercana. Se muestran audios, registros instrumentales y material histórico que permiten comprender por qué ese día marcó un antes y un después en la vigilancia volcánica en México.

Capítulos

El segundo capítulo El Popocatépetl: Historia y peligros del coloso, que se transmite el jueves15 de enero, es un recorrido por la historia geológica y eruptiva del Popocatépetl, desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Se explican los principales tipos de peligros asociados al volcán —caída de ceniza, flujos piroclásticos, lahares y explosiones— y cómo han influido en el desarrollo de las comunidades que viven en los alrededores. Los expertos analizan por qué el Popo es considerado uno de los volcanes más vigilados y potencialmente peligrosos del mundo.

La serie continúa el jueves 22 de enero con la transmisión del capítulo Monitoreo en tiempo real: La ciencia que nació tras el 94. Después de la reactivación de 1994, México fortaleció notablemente su capacidad de monitoreo volcánico. Este capítulo muestra cómo surgió y evolucionó el sistema de vigilancia del Cenapred, detallando las tecnologías clave: sismología, cámaras de alta resolución, sensores de gases, interferometría satelital, análisis de cenizas y más. Se narra cómo el trabajo interdisciplinario y la innovación han permitido anticipar escenarios eruptivos y proteger a la población.

