Se cumplen 30 años de la reactivación del Popocatépetl

Para conmemorar los 30 años de actividad continua del volcán Popocatépetl, especialistas en vulcanología, geofísica y gestión del riesgo del Instituto de Geofísica y otras instituciones comparten su experiencia para comprender cómo la ciencia ha enfrentado uno de los fenómenos naturales más imponentes del país, en la serie documental A 30 años de la reactivación del Popocatépetl, realizada por el Instituto de Geofísica (IGEF) y la barra de televisión educativa Mirador Universitario de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital (CUAED).

La serie, que aborda la historia geológica, el impacto y la evolución del conocimiento científico en torno al coloso, a través de entrevistas con especialistas de la UNAM y del Cenapred, explica qué ocurrió el 21 de diciembre de 1994 y cómo ha cambiado el monitoreo del volcán desde entonces.

La transmisión tendrá lugar por la señal de TV UNAM, los jueves, del 8 de enero al 5 de febrero, a las 19:30 horas, con retransmisión los sábados, a las 17:00 horas, en la barra de Ciencia y tecnología.

El primer capítulo ¿Qué pasó el 21 de diciembre de 1994?, habla sobre el día en que el Popocatépetl reactivó su actividad eruptiva después de décadas de aparente calma. A través de testimonios de especialistas del IGEF-UNAM y del Cenapred, se reconstruyen las primeras señales que alertaron a la comunidad científica, las decisiones que se tomaron en tiempo real y el impacto que tuvo este evento en la población cercana. Se muestran audios, registros instrumentales y material histórico que permiten comprender por qué ese día marcó un antes y un después en la vigilancia volcánica en México.

Capítulos

El segundo capítulo El Popocatépetl: Historia y peligros del coloso, que se transmite el jueves15 de enero, es un recorrido por la historia geológica y eruptiva del Popocatépetl, desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Se explican los principales tipos de peligros asociados al volcán —caída de ceniza, flujos piroclásticos, lahares y explosiones— y cómo han influido en el desarrollo de las comunidades que viven en los alrededores. Los expertos analizan por qué el Popo es considerado uno de los volcanes más vigilados y potencialmente peligrosos del mundo.

La serie continúa el jueves 22 de enero con la transmisión del capítulo Monitoreo en tiempo real: La ciencia que nació tras el 94. Después de la reactivación de 1994, México fortaleció notablemente su capacidad de monitoreo volcánico. Este capítulo muestra cómo surgió y evolucionó el sistema de vigilancia del Cenapred, detallando las tecnologías clave: sismología, cámaras de alta resolución, sensores de gases, interferometría satelital, análisis de cenizas y más. Se narra cómo el trabajo interdisciplinario y la innovación han permitido anticipar escenarios eruptivos y proteger a la población.