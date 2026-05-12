Ofrecen 500 mil pesos por captura de médico de sueros vitaminados

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) de Sonora difundió una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico que presuntamente aplicaba sueros vitaminados que provocaron la muerte de varias personas en esa entidad.

Por medio de sus redes sociales, la FGE de Sonora compartió la ficha. Ahí se ofrece una recompensa de hasta 500 mil pesos mexicanos a quien proporcione información para dar con su paradero.

De acuerdo con la ficha, al médico se le busca por su probable participación en la ejecución del hecho que la ley señala como delito culposo con resultado material del homicidio por responsabilidad médica.

“A quien proporcione información eficiente, veraz, precisa y oportuna para su captura, conforme al acuerdo 000014/2023″, se lee.

Cabe destacar que hace unos días, las autoridades de Sonora dijeron por segunda ocasión. Eso, desde que fue acusado de multiples homicidios derivados de mala praxis, que Jesús Maximiano Verduzco Soto se encontraba cerca de ser aprehendido.

Esto, luego de que el médico no se presentó a la audiencia inicial para enfrentar sus cargos.

“No fue posible llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación programada, debido al incumplimiento de comparecer ante la autoridad judicial. Ante esta circunstancia, corresponderá al juez oral hacer del conocimiento del juez de distrito el incumplimiento procesal. Eso, a fin de que dicha autoridad determine lo conducente respecto al juicio de amparo en curso promovido por el señalado”, dio a conocer la Fiscalía estatal.

Fuente: Infobae