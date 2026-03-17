Reportan segunda muerte por sarampión en CDMX

La secretaria de Salud, Nadine Gasman, confirmó la segunda defunción por sarampión en la Ciudad de México, en una pequeña de siete meses que no estaba vacunada y que falleció el 9 de marzo.

“Fue una niña de siete meses que tuvo sepsis, que tuvo neumonía y que el Comité dictaminó que fue por causa de sarampión. No estaba vacunada, era una niña de siete meses”, precisó.

Además, aún hay otro fallecimiento en proceso de investigación y dictaminación.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la secretaria señaló que a la fecha se tienen confirmados 576 casos de sarampión en la capital, 69% de los cuales no tenían antecedente vacunal.

La respuesta de la población al llamado hecho por las autoridades sanitarias a vacunarse contra el sarampión ha comenzado a reflejar resultados en el país, con una reducción de casos activos y una tendencia a la baja, informó este martes el gobierno federal.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, funcionarios de la Secretaría de Salud detallaron que en cinco semanas se han aplicado 13.3 millones de vacunas, lo que ha contribuido a frenar la transmisión del virus. No obstante, hicieron un llamado a “no bajar la guardia”.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, destacó que la vacunación es la principal herramienta para contener el brote. “Gracias a este esfuerzo hoy ya vemos una reducción notable en la velocidad de la transmisión del virus del sarampión”, señaló.

Menos casos activos

Indicó que el punto más alto de contagios se registró hacia finales de febrero y que actualmente hay “casi 30 por ciento menos” casos activos en comparación con hace tres o cuatro semanas. Sin embargo, advirtió que el riesgo persiste si se relajan las medidas. “Siempre puede haber sorpresas si bajamos la guardia”, sostuvo.

Explicó que la meta es alcanzar 25 millones de vacunas aplicadas, con un promedio de 2.5 millones por semana, y que hasta ahora se ha superado la mitad de ese objetivo. También reconoció la participación de instituciones como el IMSS, Issste e IMSS-Bienestar, así como de los gobiernos estatales.

A pesar de los avances, alertó que en Durango, Sonora, Puebla y Quintana Roo aún no se observa una tendencia clara a la baja, por lo que llamó a reforzar la vacunación, especialmente entre personas de 13 a 49 años que no cuenten con esquema completo.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, informó que el brote en Jalisco, donde se concentró 60 por ciento de los casos, “viene francamente hacia abajo”. Detalló que de más de 4 mil 600 casos acumulados, actualmente hay 617 activos y sólo 59 nuevos contagios.

Agregó que la mayoría de los casos en esa entidad se concentra en seis municipios y que la vacunación ha sido clave para contener la propagación. “Estamos alcanzando niveles muy altos de vacunación para controlar el brote”, afirmó.

Fuente La Jornada