Reconocen apoyo de Olegario Vázquez Aldir a atletas mexicanos

Por sus diversas contribuciones al deporte olímpico nacional, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura entregó un reconocimiento al presidente de Grupo Vazol y actual dirigente de la Academia Olímpica Mexicana (AOM), Olegario Vázquez Aldir.

Durante la ceremonia de ratificación de esta federación en Naucalpan, Estado de México, el exclavadista olímpico Fernando Platas Álvarez destacó el apoyo que el empresario y su familia han brindado al deporte nacional.

“Tengo que reconocer a un gran amigo, Olegario Vázquez Aldir, quien fue gestor en varias ocasiones en beneficio de los atletas y del deporte mexicano”, afirmó Fernando Platas, presidente de la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura.

A lo largo de su trayectoria, Olegario Vázquez Aldir ha demostrado un fuerte y serio interés por impulsar el deporte en México. Desde participar como dueño del Querétaro en la Liga MX hasta invertir en carreras de diferentes atletas de alto rendimiento.

Actualmente, este interés por el deporte llevó al presidente de Grupo Vazol a asumir la dirección de la Academia Olímpica Mexicana (AOM). Desde esa posición ha propuesto una reestructura del deporte nacional sostenida sobre tres pilares:

Fortalecer los valores olímpicos.

Abrir la institución a sectores más allá del deporte.

Crear alianzas con organizaciones y organismos internacionales.

El objetivo es convertir el deporte en una herramienta educativa que promueva la movilización comunitaria, la formación de facilitadores y la creación de manuales pedagógicos.

Para el presidente de Grupo Vázol, Olegario Vázquez Aldir, este reconocimiento es un logro más en su carrera y una muestra del interés demostrado a lo largo de la vida por el deporte como agente transformador del país.

Durante esta ceremonia, la Federación Mexicana de Clavados y Clavados de Altura también otorgó otros reconocimientos a exatletas olímpicos como Norma Baraldi, Berta Baraldi y Luis Niño de Rivera.