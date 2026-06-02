Víctor González Herrera explica cómo tener el SimiPop mundialista.

El Dr. Simi está listo para apoyar a la Selección Mexicana en el mundial. Por ello, acaba de estrenar su versión de futbolista, en la que dejó su bata y sus zapatos de lado para ponerse el icónico uniforme verde y blanco, en el nuevo SimiPop que anunció Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor.

El Simi futbolero de edición limitada formará parte de la línea SimiPop que Farmacias Similares estrenó a principios de 2026. Estos artículos coleccionables son seis llaveros distintos que se comercializan a ciegas. Es decir, las personas no conocen el modelo que adquirirán hasta abrir el empaque.

Ahora, durante un tiempo limitado, las cajas misteriosas de los SimiPop también incluirán la versión de futbolista, así lo dio a conocer Víctor González Herrera en sus redes sociales.

“Hoy les tengo una excelente noticia: como sabemos que les gustó, estamos lanzando el nuevo SimiPop edición especial futbolero”, afirmó en un video.

Las cajas de los SimiPop están a la venta en las seis Similandias de México y en más de 10 mil sucursales de Farmacias Similares en el país. También podrán adquirirlo en la página web en el apartado de souvenirs

Sin embargo, la posibilidad de obtener el Simi futbolista será reducida, ya que solo estará disponible hasta agotar existencias. Actualmente, cada caja misteriosa de los SimiPop cuesta 349 pesos y también podrás encontrar cualquiera de las otras cinco versiones del Dr. Simi: bombero, astronauta, médico, vestido de oso o con traje dorado.

Con estos productos, el Dr. Simi y Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares y presidente ejecutivo del Grupo Por Un País Mejor, no solo aumentan el cariño por este personaje, sino que también incrementan el apoyo por la Selección Mexicana.