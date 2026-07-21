La actriz actriz estadounidense Kaylee Hottle, que protagonizó la saga cinematográfica «Godzilla vs. Kong», murió en un accidente de tráfico a los 18 años.

Hottle, quien era sorda de nacimiento, interpretó a una joven huérfana llamada Jia en la superproducción de 2021 y retomó el papel en la secuela de 2024, «Godzilla x Kong: El Nuevo Imperio».

Su padre, Joshua Hottle, publicó un video en Facebook, utilizando el lenguaje de señas para confirmar la noticia de su muerte.

Los agentes de policía de Frederick, en el estado de Maryland (noreste de EE.UU.), dijeron que se cree que el «exceso de velocidad» fue un factor en el accidente que solo involucró al vehículo en el que viajaba la actriz.

La joven y otro pasajero iban en un automóvil conducido por un joven de 19 años cuando el vehículo se salió de una carretera de dos vías y chocó contra una alcantarilla, según la Oficina del Alguacil local.

«Se cree que el exceso de velocidad fue un factor que contribuyó a la colisión», indicó la policía, que acudió al lugar de los hechos alrededor de las 02:52 local. (06:52 GMT) de este martes y está investigando el accidente.

Hottle fue trasladada a un hospital, donde más tarde se confirmó su fallecimiento. El conductor sufrió lesiones que no parecen poner en peligro su vida, mientras que el otro pasajero rechazó recibir atención médica.