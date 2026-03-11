PT y Verde traicionan a Morena por la Reforma Electoral

La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada en comisiones de Puntos Constitucionales y Reforma Electoral con 45 puntos a favor de Morena, frente a 39 votos en contra emitidos por PAN, PVEM, PT, PRI y MC.

Partidos de oposición ya habían definido postura en contra. Sin embargo, en la sesión de este martes durante la discusión el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México le dieron la espalda a la reforma de la presidenta. Cabe destacar que, por momentos hubo gritos y los desacuerdos resaltaron más, entre acusaciones de violencia política y faltas de respeto el dictamen pasó.

En Comisiones el dictamen pasó, aliados votaron en contra

El diputado del Verde, Ricardo Astudillo, explicó que, aunque coincidieron en impulsar una democracia más austera, el análisis del documento puso de manifiesto fallas que ponían en riesgo la equidad en la contienda; por ello, decidieron no respaldarlo.

Por su parte, Pedro Vázquez González comunicó que el Partido del Trabajo votaría en contra. Argumentó que se ha dado un linchamiento por sus señalamientos en contra de cambiar la modalidad de elección de los plurinominales.

Homero Niño de Rivera, legislador del PAN, descalificó la propuesta de reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, considerándola un “panfleto ideológico trasnochado” que no logró consenso ni entre sus aliados, debido a que la tarea recayó en Pablo Gómez.

Fuente: Infobae

Imagen de EDITORIAL

EDITORIAL

