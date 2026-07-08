Bryan Johnson, el empresario tecnológico y biohacker millonario conocido por su proyecto de longevidad Blueprint, volvió a poner el debate sobre la salud preventiva en el centro de la conversación digital.

Esta vez no fue por una nueva rutina, suplemento o medición extrema, sino por una noticia personal: reveló que fue diagnosticado con gastritis autoinmune, una enfermedad crónica en la que el sistema inmune ataca células del estómago.

En una publicación citada por medios internacionales, Johnson resumió el diagnóstico con una frase diseñada para sacudir: “mi estómago se está comiendo a sí mismo”. También dijo que, de acuerdo con su experiencia, la condición puede pasar inadvertida durante años y que él llegó al diagnóstico después de investigar niveles persistentemente bajos de ferritina, el indicador asociado a las reservas de hierro. Johnson fue diagnosticado en mayo, tras una evaluación que incluyó colonoscopia, endoscopia, biomarcadores en sangre y biopsias gástricas.

Johnson, de 48 años, aseguró que durante más de una década tuvo ferritina baja sin anemia, un dato que, según él, no recibió suficiente atención clínica porque sus niveles de hemoglobina se mantenían normales. La investigación posterior encontró anticuerpos contra células parietales y biopsias compatibles con gastritis autoinmune temprana.

El caso es relevante porque Johnson no es un paciente común dentro de la conversación pública. Es uno de los rostros más visibles del movimiento de longevidad extrema: construyó su fama alrededor de mediciones constantes, protocolos rígidos de sueño, dieta, ejercicio, biomarcadores e intervenciones médicas.

Su marca personal se sostiene en una promesa aspiracional: usar datos para retrasar el envejecimiento. Que una figura así revele una enfermedad incurable muestra, con cierta crudeza, que ni la vigilancia intensiva elimina por completo la vulnerabilidad biológica.

Fuente: emprendedor.com