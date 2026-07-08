Promueven el uso seguro de pagos sin contacto en el transporte

Ante el crecimiento en el uso de medios de pago digitales y la llegada de millones de visitantes nacionales e internacionales con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dan tips.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), en colaboración con VISA, inician la difusión de una campaña de educación financiera orientada a promover el uso informado, seguro y responsable de los pagos sin contacto en el transporte público de la Ciudad de México.

La iniciativa busca acercar a las personas usuarias información útil para aprovechar los beneficios de los pagos digitales, al tiempo que fomenta prácticas que contribuyan a proteger su patrimonio y fortalecer su confianza al utilizar herramientas financieras cada vez más presentes en la vida cotidiana.

Como parte de esta estrategia, VISA desarrolló una campaña de comunicación protagonizada por Jorge Campos, una de las figuras más reconocidas y queridas del deporte mexicano, cuyo liderazgo y cercanía con la población permitirán transmitir mensajes de educación financiera de manera clara, accesible y atractiva para distintos sectores de la sociedad. La campaña está disponible en: https://youtu.be/815fDWFnUpY

La campaña busca que las personas conozcan cómo realizar pagos sin contacto de forma rápida y segura en sistemas de transporte como el Metro y Metrobús, además de difundir recomendaciones para proteger sus medios de pago y aprovechar de mejor manera las herramientas digitales disponibles.

Consejo

Por ello, en un entorno donde la digitalización avanza aceleradamente, resulta fundamental acompañar la innovación tecnológica con información, orientación y materiales entretenidos que permitan a las personas usuarias ejercer sus derechos y proteger sus recursos.

“Los pagos sin contacto son una muestra de cómo la innovación puede traducirse en beneficios concretos para las personas, al ofrecer alternativas de pago más rápidas, seguras y eficientes. No obstante, la tecnología debe ir acompañada de educación financiera. Por ello, es fundamental fortalecer las acciones que permitan a los usuarios conocer, comprender y utilizar estos medios de pago con seguridad y confianza”, afirmó Oscar Rosado Jiménez, Presidente de la CONDUSEF”.

“El transporte público es uno de los primeros puntos de contacto de las personas y, por lo tanto, una de las primeras interacciones de pago. Integrar medios de pago digitales en este entorno no solo mejora la experiencia de movilidad, sino que también impulsa la inclusión financiera: muchas personas comienzan utilizando sus tarjetas en el transporte y, a partir de ahí, desarrollan mayor confianza para usarla en otras transacciones de bajo valor. Con ello, la Ciudad de México se pone a la altura de otras grandes ciudades del mundo”, señaló Francisco Valdivia, Director General de Visa en México.