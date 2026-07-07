UNAM denuncia fraude en el examen de Ingreso a Licenciatura

La UNAM presentó una denuncia penal por presuntas prácticas ilegales detectadas durante la segunda jornada del examen del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, en la que participaron 158 mil 712 aspirantes, según informó la universidad.

De acuerdo con la UNAM, se identificaron acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas conductas que “podrían configurarse como prácticas ilegales” de personas y empresas que habrían engañado a familias y vendido servicios fraudulentos para sustentar el examen.

La institución precisó en un comunicado de la Dirección General de Comunicación Social que la denuncia se interpuso el pasado 3 de julio ante “las autoridades competentes”, con el objetivo de que se investiguen y sancionen conductas que constituyan delitos y evitar que más familias y aspirantes sean víctimas de estas prácticas.

Precisó la UNAM que los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a la Licenciatura se publicarán el próximo 17 de julio. Igualmente, de acuerdo con el comunicado, los aspirantes “en su gran mayoría realizaron su examen sin contratiempo alguno.”

La UNAM realizó este 2026 su examen de ingreso en línea y el proceso ya desató protestas de aspirantes que denunciaron anulaciones atribuidas a una IA sin una razón válida, un reclamo que creció porque la evaluación coincide con que la universidad mantiene también su calendario de admisión para más de 191 mil aspirantes.

Dicha inconformidad ya llegó a una petición en Change.org abierta por jóvenes que buscan un lugar en licenciatura o ingeniería. El eje de la protesta es que la prueba estaría castigando fallas de conexión, ruido doméstico y condiciones materiales de cada hogar, no solo conocimientos.

Fuente: Infobae