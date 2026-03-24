Prevén la llegada de 4.03 millones de turistas en Semana Santa

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, con motivo del periodo vacacional de Semana Santa 2026, que se llevará a cabo del 29 de marzo al 12 de abril, se prevé la llegada de 4.03 millones de turistas a los principales destinos del país, lo que representa un incremento del 2.6 por ciento en comparación con los 3.93 millones registrados en 2025.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) precisó que, de acuerdo con las estimaciones, la ocupación hotelera a nivel nacional alcanzaría un promedio de 63.85 por ciento, lo que refleja una tendencia positiva en la actividad turística.

Asimismo, se estima que este flujo de visitantes genere una derrama económica de 55 mil 890 millones de pesos por concepto de turistas hospedados en hotel, reflejo del dinamismo y la fortaleza del sector turístico nacional.

Destacó que el impulso al turismo interno es una prioridad de la política turística nacional: “Semana Santa es una gran oportunidad para que las y los mexicanos recorran su país, generen bienestar en sus comunidades y vivan experiencias únicas en cada destino”.

En este sentido, hizo un llamado a turistear por México y redescubrir la diversidad del país: “Hay imperdibles en cada estado que todas y todos debemos vivir”. Señaló que, a través de la plataforma Visit México, se pone a disposición de la población una cartelera nacional con actividades en las 32 entidades, que puede consultarse en el sitio oficial.

Para conocer más sobre eventos, festivales y experiencias disponibles durante esta temporada, se puede visitar los imperdibles de marzo en Visit México, donde se concentran distintas opciones para planear viajes y disfrutar del país.

Acapulco, a la cabeza

Rodríguez Zamora informó que, en cuanto a los principales centros turísticos del país, Acapulco destaca de manera significativa con un crecimiento proyectado del 31.7 por ciento en la llegada de turistas, alcanzando más de 447 mil visitantes, así como una ocupación hotelera estimada de 71.8 por ciento.

Por su parte, Mérida registra uno de los incrementos más relevantes, con un crecimiento estimado del 18.5 por ciento, al superar los 108 mil turistas, consolidándose como un destino cultural y gastronómico en ascenso en el sureste mexicano.

Además, los destinos de playa como la Riviera Maya proyectan una ocupación de 78.5 por ciento, seguida de Puerto Vallarta con 78.2 por ciento, Los Cabos con 77.9 por ciento y Cancún con 75.1 por ciento, lo que confirma su consolidación en los mercados nacional e internacional.

Por último, en el ámbito urbano, la Ciudad de México encabeza la llegada de turistas, con más de 458 mil viajeros proyectados y una ocupación hotelera de 56.2 por ciento, seguida de Guadalajara con más de 152 mil, Monterrey con más de 141 mil y Puebla con más de 134 mil turistas.