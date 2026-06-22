El pato Merlín, la mascota no oficial del Mundial 2026 que conquistó las redes sociales de medio mundo, llegó este lunes a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional acompañado de quienes lo cuidan a diario: Carla, una comerciante de 48 años, y sus hijos Carlos, de 22, y Cristian, de 14.

“Nos sentimos muy honrados de estar aquí con la Presidenta, es un honor para nosotros estar enfrente de ustedes y que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana”, expresó Carla ante los medios de comunicación presentes.

La familia trabaja como vendedora ambulante en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde comercializan bebidas y paquetes en la calle. Carla se describió como mamá soltera que ha sacado adelante a sus hijos “con mucha dignidad”.

Según relató Carla en la mañanera, la viralidad de Merlín no fue planeada. El pato ya tenía cierta presencia en redes sociales desde antes del Mundial —en TikTok circulaban videos suyos “vendiendo aguas”— pero fue durante las celebraciones por los triunfos de la Selección Mexicana cuando su imagen se disparó a escala internacional.

“Somos una familia muy aterrizada. Esta situación no nos está haciendo sentir más que nadie, somos iguales, somos el pueblo”, señaló la comerciante.

Su hijo Cristian, de 14 años y estudiante de secundaria, ayuda a su madre todos los días después de clases —incluyendo sábados y domingos— cargando paquetes y atendiendo clientes. Su hermano mayor, Carlos, de 22 años, también trabaja cotidianamente pese a haber atravesado recientemente un proceso de atención médica en un hospital psiquiátrico por un trastorno de psicosis, según relató su madre.

Fuente: Infobae