Películas para ver este 14 de febrero

Variety publicó una lista de las 50 películas más románticas de todos los tiempos, se trata de un recuento de “las mejores historias de amor cinematográficas” basadas en la pasión, la química entre personajes y el “factor desmayo”.

Así, en el primer lugar se encuentra “Casablanca”, un clásico de 1942 dirigido por Michael Curtiz y protagonizado por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, quienes protagonizan la historia de un amor perdido y su regreso inesperado e inimaginable.

Variety describe esta peli como atemporal y en la que “el amor es una fuerza interior lo suficientemente poderosa como para conectar con el mundo y salvarlo”.

Otras películas que ocupan los primeros puestos de la lista son “Titanic” de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, “Moulin Rouge!” con las actuaciones de Ewan McGregor y Nicole Kidman; “Nace una estrella” con Lady Gaga y Bradley Cooper, “Ghost” de 1990, protagonizada por Whoopi Goldberg, Patrick Swayze y Demi Moore. Así como “Secreto en la montaña” cuyos protagónicos fueron interpretados por Jake Gyllenhaal y Heath Ledger.

También se mencionan cintas como “Jerry Maguire” de 1996, “Un romance peligroso” de 1998, “Cuatro bodas y un funeral” de 1994, “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos” del 2004, “El guardaespaldas” de 1996, “Mujer bonita” de 1990 y “La la land” del 2016. Por acá puedes revisar la lista completa.

Fuente: iheartradio.mx