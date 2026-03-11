PEGASUS BTX, para estudiar el medio ambiente, llega a la UNAM

Científicas y científicos del Laboratorio de Especialización Química de Aerosoles Orgánicos Atmosféricos (LEQAOA) de la UNAM investigarán compuestos químicos contenidos en mezclas complejas mediante el equipo PEGASUS BTX, sistema de última generación especializado en Cromatografía de Gases Bidimensional (GCxGC).

El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la Universidad Nacional recibió en comodato temporal el dispositivo por parte de la empresa LECO México, reconocida a nivel internacional.

Utilizarán tecnología de vanguardia, lo cual representa un avance significativo en la materia, explicó el director de dicha entidad académica, Michel Grutter de la Mora.

Detalló que revisarán las matrices de múltiples compuestos y estudiarán su presencia en la atmósfera, por ejemplo ciclos bioquímicos, organismos en interacción con la atmósfera y las modificaciones de la composición del aire.

Ante estudiantes, investigadoras e investigadores reunidos en las instalaciones del Instituto, señaló: Los beneficios son numerosos por las interacciones que tendremos; la Universidad y el ICAyCC se benefician porque incrementan sus capacidades.

PEGASUS BTX es un sistema de última generación que, además de fortalecer la capacidad analítica de la institución, reafirmará su liderazgo en investigación aplicada y contribuirá a la formación de especialistas capaces de enfrentar los retos actuales en materia de hidrocarburos en el ambiente y otras áreas estratégicas.