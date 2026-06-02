La cuenta regresiva rumbo a la magna fiesta del fútbol comenzó y, además de los retos logísticos, turísticos y de infraestructura, uno de los sectores que se perfila como pieza clave para el éxito del torneo es la industria alimentaria, considera Jack Landsmanas, CEO de Corporativo Kosmos.

La magnitud del evento, que por primera vez se llevará a cabo en tres naciones (México, Estados Unidos y Canadá) como sedes conjuntas, obligará a empresas de servicios y hospitalidad a elevar sus estándares operativos para responder a una demanda internacional sin precedentes.

De acuerdo con estimaciones de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), la edición 2026 de su torneo podría atraer a más de cinco millones de aficionados a las distintas ciudades sede a lo largo del torneo, generando una importante derrama económica para sectores como hotelería, turismo, transporte y alimentos.

En México, ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey ya trabajan en estrategias de preparación para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Por tal razón, compañías especializadas en servicios de alimentación como Corporativo Kosmos comienzan a posicionarse como actores relevantes dentro de la cadena de hospitalidad que acompañará al evento.

Industria alimentaria se prepara para una prueba internacional

Desde la visión de Jack Landsmanas, el evento representa una oportunidad para demostrar la capacidad operativa de México en materia de alimentación, un ámbito que suele pasar desapercibido, pero que resulta esencial para la experiencia de los asistentes.

Y eso último, en el sentido de que la hospitalidad vinculada a grandes eventos deportivos no se limita únicamente al alojamiento o al entretenimiento.

“La calidad, inocuidad y disponibilidad de los alimentos forman parte central de la percepción que los visitantes construyen sobre un país anfitrión; por ello, la industria alimentaria enfrenta el desafío de fortalecer cadenas de suministro, ampliar capacidades logísticas y garantizar estándares internacionales de seguridad e higiene” plantea el empresario.

Corporativo Kosmos, reconocido como uno de los grupos líderes en servicios de alimentación en México, ha participado durante años en operaciones de alta exigencia en sectores públicos y privados, experiencia que, de acuerdo con especialistas, será determinante para afrontar escenarios de gran escala.

Al respecto, Jack Landsmanas señala que la alimentación también funciona como un vehículo cultural y de hospitalidad.

“En eventos internacionales, cada platillo y cada experiencia gastronómica contribuyen a proyectar la identidad del país anfitrión y a fortalecer su reputación frente al mundo; de modo que, bajo esta lógica, la preparación de la industria no solo implica capacidad operativa, sino también innovación, sostenibilidad y adaptación a las nuevas exigencias de los consumidores globales” puntualiza el CEO del conglomerado mexicano.

Por todo ello, con el gran evento cada vez más cerca, el sector alimentario mexicano se prepara para asumir un rol estratégico, donde más allá de abastecer la demanda, la misión será convertirse en parte esencial de la experiencia que millones de personas, particularmente turistas, recordarán de México en 2026.

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