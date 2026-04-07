Astronautas concluyen paso por el lado oscuro de la Luna

Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA concluyeron el lunes con sus observaciones de la superficie de la Luna, incluida su cara oculta, y ahora alistan su regreso a la Tierra.

Durante cerca de 40 minutos, los tripulantes de Orión -Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen- estuvieron completamente aislados de cualquier comunicación con la Tierra al pasar detrás de la Luna. En ese momento, pudieron ver tanto la puesta como la salida de la Tierra.

«Siempre elegiremos la Tierra, siempre nos elegiremos los unos a los otros», dijo la astronauta Christina Koch, en sus primeras declaraciones tras el corte de señal previsto durante el paso de la nave espacial por detrás de la Luna.

El presidente estadounidense Donald Trump llamó y felicitó el lunes a los astronautas y les dijo que hicieron «historia».

Una oración en el momento clave de la misión

«Recé una pequeña oración, pero luego seguí grabando”, respondió el capitán Victor Glover al mandatario cuando le preguntó como se habían sentido cuando atravesaron el lado oscuro de la luna y al quedar sin comunicación con la tierra por más de 40 minutos.

En una llamada, entre los cuatro miembros de Artemis II y Trump transmitida por la NASA, Glover agregó que pasaron especialmente ocupados durante ese momento clave de su misión porque necesitaban registrar las variaciones de la superficie lunar en este lado poco conocido.

Trump, quien agradeció a los astronautas por su ”valentía”, aprovechó para recordar que la bandera estadounidense volverá al satélite lunar para dejar «no solo huellas» sino para establecer «una misión permanente”.

Fuente: Dw