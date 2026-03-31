Irán jugará el Mundial de fútbol

«Irán estará en la Copa del Mundo», aseguró este martes a la agencia AFP el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presente en Antalya, en el sur de Turquía.

Será, en un partido amistoso de la selección iraní contra Costa Rica.

Disputará sus partidos de la primera fase en Estados Unidos, como había determinado el sorteo celebrado en diciembre.

«Estamos aquí para esto. Nos congratulamos porque es un equipo muy, muy fuerte. Estoy muy contento», añadió el patrón del fútbol mundial durante el descanso del partido.

«He visto al equipo, he hablado con los jugadores, con el entrenador, así que todo va bien», añadió Infantino.

Precisó que «los partidos se jugarán donde tengan que jugarse, según el sorteo».

Irán había pedido disputar sus encuentros de la primera fase del torneo (del 11 de junio al 19 de julio) en México y no en Estados Unidos, como determinó el sorteo.

Fuente: DW