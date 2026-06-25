Los devastadores terremotos que sacudieron varias regiones de Venezuela han dejado hasta ahora 164 muertos y 971 heridos, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 162 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

«Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)» , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Luego de los dos terremotos más fuertes desde el año 1900 este miércoles (25.06.2026), se han registrado unas 30 réplicas, precisó Rodríguez. Un primer balance de las autoridades hablaba de 32 muertos y más de 700 heridos.

Alemania ofrece seis aviones militares para ayudar a Venezuela tras el doble sismo

Alemania está dispuesta a desplegar seis aviones militares para ayudar en las labores de rescate en Venezuela, tras los dos terremotos que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos, declaró el ministro de Defensa.

«Las Fuerzas Armadas alemanas están preparadas y pueden poner a disposición hasta seis aviones de transporte A400M en un plazo breve en cuanto se nos solicite apoyo», afirmó Boris Pistorius en un comunicado.

Otras ofertas de ayuda han llegado a Venezuela desde Estados Unidos, Colombia, El Salvador, México, Chile, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Argentina, Alemania, España, Portugal, India y China, entre otros países

Fuente: DW