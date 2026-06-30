Colocarán más pantallas para ver a la Selección Mexicana

La ciudad aumentará el número de pantallas para que las personas disfruten de manera gratuita el cuarto partido de la Selección Mexicana, con el objetivo de descentralizar el Ángel de la Independencia.

“Contaremos con casi 60 puntos con pantallas para poder vivir el partido de México contra Ecuador y hacemos un llamado a que la ciudadanía se quede en el Monumento a la Revolución al finalizar el partido, en donde habrá un buen elenco musical”, declaró.

Detalló que los puntos se ubicarán alrededor del Zócalo, en el Centro Histórico hasta llegar a la Avenida Juárez, Avenida Paseo de la Reforma, la Glorieta del Caballito y un nuevo festival futbolero en el estacionamiento del Palacio de los Deportes.

Clara agregó que 15 mil policías, junto con más de 30 mil servidores públicos, se desplegarán por toda la ciudad para garantizar la seguridad de la población.

Así como cuidar los principales espacios públicos.

Habrá 15 mil policías para el México vs Ecuador

El gobierno de la CDMX desplegará un operativo de seguridad con más de 15 mil policías para el partido México vs Ecuador del Mundial 2026.

Se jugará el martes 30 de junio en el Estadio Banorte.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que 7,500 elementos estarán asignados al estadio y sus inmediaciones, mientras que otros 4,200 vigilarán Paseo de la Reforma ante posibles festejos.

Además, se desplegarán 3,300 policías en el Zócalo capitalino y 291 en distintas alcaldías.

Fuente: Forbes