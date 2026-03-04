Muere Ana Luisa Peluffo, figura clave del Cine de Oro

La actriz Ana Luisa Peluffo, una de las figuras más representativas del Cine de Oro mexicano, murió a los 96 años. La noticia fue confirmada por su familia la mañana del 4 de marzo de 2026 a través de un comunicado en redes sociales.

Peluffo falleció en su rancho en Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Su partida marca el adiós a una actriz que dejó huella tanto en la pantalla grande como en la televisión.

Deceso es confirmado por su familia

En el mensaje difundido por la familia se detalló que la intérprete pasó sus últimos años en calma. “Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizarán de manera íntima y privada, en apego a su voluntad”, señala el comunicado.

La familia también solicitó respeto ante el momento que atraviesan y confirmó que la despedida se realizará en estricta privacidad, en cumplimiento del último deseo de la actriz.

Ana Luisa Peluffo construyó una trayectoria sólida en el cine mexicano de mediados del siglo XX, etapa considerada una de las más brillantes de la industria nacional. Con el paso del tiempo, también participó en diversas telenovelas, lo que permitió que nuevas generaciones conocieran su trabajo.

Fuente: Infobae