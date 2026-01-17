Montan tienda gratuita con 11 mil prendas donadas

Un grupo de 20 estudiantes de la carrera de Estrategia y Transformación de Negocios del Tec Chihuahua logró juntar en donación más de 11 mil prendas de vestir y entregarlas en un asentamiento indígena rarámuri de la ciudad de Chihuahua.

Pero no fueron repartidas de cualquier manera, sino bajo el concepto de The Street Store, un movimiento internacional que inició en Sudáfrica y que, según sus fundadores, «transforma la donación caritativa en una experiencia de compra digna».

El grupo —guiado por la profesora de la Escuela de Negocios Ivone Juárez y coordinado por las estudiantes Valentina Santacruz y Fabiola Díaz— recolectó, organizó, clasificó y repartió la ropa en beneficio de más de 150 familias. La sede fue el Centro Comunitario de la colonia Ladrilleros Norte de Chihuahua.

«Los alumnos acomodaron todas las prendas para que la gente escogiera a su gusto. Era como entrar a una tienda de ropa con áreas para mujeres, hombres, niños y niñas en donde cada quien podía tomar lo que necesitaba y llevárselo sin pagar nada», recuerda Ivone Juárez, promotora de esta actividad.

3 semanas

La misión no era sencilla. Los estudiantes de la materia Construcción de Habilidades Interpersonales debían juntar, en 3 semanas, 10 mil piezas de ropa y calzado. Hacer promoción del evento. Montar una tienda temporal. Y otorgar las prendas con eficiencia logística en un polígono de pobreza de la ciudad.

«Al principio nos asustamos. Y tuvimos que negociar con la maestra para que fueran 5 mil. Lo chistoso es que al final recolectamos y ofrecimos más de 11 mil prendas», dice Valentina Santacruz.

«Es que nos dimos cuenta que ordenar 200 prendas por tipo y talla nos llevaba alrededor de 2 horas. Por eso el reto más significativo fue clasificar las prendas para poder darle a la gente una experiencia de compra», dice Fabiola Díaz.