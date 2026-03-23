Refugio Franciscano reanudará sus actividades

Un juez federal desestimó la solicitud para impedir que el Gobierno de la Ciudad de México procediera con la adopción de los 936 animales rescatados del Refugio Franciscano, desalojado en enero en la alcaldía de Cuajimalpa.

La resolución del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa rechazó la suspensión definitiva interpuesta por la asociación, permitiendo que las autoridades capitalinas avancen en la colocación de los perros y gatos en hogares responsables.

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama informó este viernes que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa negó la suspensión definitiva solicitada por el Refugio Franciscano Asociación Civil y la Asociación Franciscana, Institución de Asistencia Privada.

Con esta resolución, el Gobierno de la Ciudad de México queda autorizado para disponer, resguardar y entregar en adopción a los 936 animales asegurados tras el desalojo de enero en Cuajimalpa.

El fallo argumenta que bloquear las adopciones privaría a los caninos de encontrar hogares que satisfagan sus necesidades básicas, con mejores condiciones de cariño, cuidado y desarrollo, superando el hacinamiento actual derivado de su elevado número

Fuente; Infobae