Reordenan comercio en calles del Centro Histórico antes del Mundial

Autoridades capitalinas avanzan con el tiempo en contra para reordenar el comercio en vía pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México antes de que arranque el Mundial de Futbol el 11 de junio.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció que el 2026 será el año del reordenamiento del comercio informal, proceso que se espera esté terminado para mitad de año, sin embargo, la presencia de puestos y vendedores persiste en algunos de los principales puntos turísticos de esta zona con un promedio de 500,000 visitantes por día.

La meta del gobierno capitalino en una primera fase es «liberar» las calles de 4,500 comerciantes. «Esa es la gran tarea que le toca a la Secretaría de Gobierno, porque todos sabemos que no es nada sencillo”, afirmó Brugada el pasado 27 de enero.

2026 será el año en que logremos el reordenamiento del Centro Histórico. Esa es la gran tarea que le toca a la Secretaría de Gobierno, porque todos sabemos que no es nada sencillo, dijo.

Guillermo Alejandro Gazal Orduña, presidente de la asociación de comerciantes establecidos ProCentrhico A.C, considera que el reordenamiento en el Centro Histórico no ha avanzado lo suficiente.

“Independientemente de las buenas intenciones se requiere voluntad política, se necesita un equipo de trabajo eficiente y vemos que desafortunadamente en este momento no se está cumpliendo ni siquiera con las metas iniciales», señala.

Fuente: Expansión