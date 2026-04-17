Frío y ola de calor se sentirán este fin de semana en el país

Mientras en 6 estados del país la temperatura superará los 45 grados centígrados el fin de semana, en otros habrá frío y lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el fin de semana una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en 6 estados del país, con temperaturas que rozarán los 45 grados centígrados.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas, en el oeste y sur de Jalisco; este Colima. Centro y oeste de Michoacán; noroeste y sur de Guerrero; sur de Morelos, y sur de Oaxaca del sábado 18 al lunes 20 de abril. Estas son las previsiones de temperaturas máximas para el fin de semana.

Sábado 18 de abril

De 40 a 45 grados centígrados: Sinaloa (centro), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (centro).

También De 35 a 40 grados centígrados: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila (centro), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 grados centígrados: Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Domingo 19 de abril

De 40 a 45 grados centígrados: Guerrero (noroeste).

Igual de 35 a 40 grados centígrados: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 grados centígrados: Baja California Sur (sur), Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Veracruz (sur) y Quintana Roo.

Frío en el país

Asimismo, el SMN informó que el sábado, el Frente Frío 45 se extenderá sobre el norte del país. Ello, asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionará rachas fuertes de viento y lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, chubascos en San Luis Potosí y lluvias aisladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Al mismo tiempo, un canal de baja presión, en combinación con divergencia en altura y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Chiapas, así como chubascos en Michoácan, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Fuente: El Heraldo