¿Quién dará vida a Jesús en La Pasión de Cristo en Iztapalapa?

La alcaldía Iztapalapa ya se prepara para una de las tradiciones religiosas y culturales más importantes del país: la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

En su edición número 183, el evento ya tiene a sus protagonistas confirmados. Entre ellos el actor que interpretará a Jesús durante el tradicional Viacrucis que cada año congrega a miles de personas en la capital.

El Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A.C. presentó oficialmente a Arnulfo Eduardo Morales Galicia como el encargado de dar vida a Jesús en la escenificación de 2026.

El joven expresó que asumir este papel representa para él un orgullo. Pero también una gran responsabilidad debido al profundo significado religioso y cultural que tiene la representación para la comunidad.

Responsabilidad

Morales Galicia tiene 25 años y es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para obtener el papel, el actor participó en dos audiciones y en un proceso de selección que incluyó evaluaciones físicas, disciplina y compromiso con la tradición.

Según explicó, interpretar a Jesús no solo implica actuar, sino comprender el simbolismo del personaje y el impacto que tiene en miles de fieles que siguen la representación cada año.

Junto a él, la actriz Erika Yasmin Morales Hernández interpretará a la Virgen María. La joven ya había participado en la edición anterior de la representación, donde dio vida al personaje de la mujer adúltera. Para ella, formar parte del elenco principal significa cumplir un sueño y continuar fortaleciendo una tradición profundamente arraigada en la comunidad.