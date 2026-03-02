McDonald’s pone en marcha una promoción por el Mundial 2026

McDonald’s México lanzó una promoción especial que permite conseguir una réplica en miniatura del balón oficial del Mundial —el Trionda—, un objeto que promete convertirse en pieza de colección para aficionados y coleccionistas.

Esta dinámica, activa por tiempo limitado, está diseñada para premiar la lealtad de los clientes a través de su aplicación móvil y ofrece experiencias adicionales ligadas al torneo más esperado del año.

La promoción mundialista de McDonald’s: ¿qué ofrece?

McDonald’s lanzó en México una promoción especial vinculada a la Copa Mundial de Futbol 2026, que permitirá a los consumidores obtener una réplica miniatura del balón oficial Trionda utilizado en el torneo. Esta iniciativa forma parte de las estrategias de marketing de la marca para conectar con la pasión futbolera que crece rumbo al mundial.

La mecánica se basa en el programa de recompensas de McDonald’s a través de su aplicación móvil, donde cada compra genera puntos que pueden canjearse por diferentes artículos, entre ellos este balón en versión mini, así como experiencias exclusivas como entradas al Trophy Tour —el evento donde los aficionados pueden ver de cerca el trofeo de campeón del mundo.

Fuente: Emprendedor.com

