Las ciudades modernas generan millones de datos todos los días. Cámaras de vigilancia, sensores de movilidad, sistemas de transporte y plataformas digitales producen información constante sobre cómo se mueve y funciona el entorno urbano. En medio de este crecimiento tecnológico, una herramienta ha comenzado a transformar la manera en que las autoridades planean la seguridad y gestionan los espacios públicos: los gemelos digitales.

Se trata de modelos virtuales capaces de replicar en tiempo real el comportamiento de una ciudad, infraestructura o zona específica. Aunque esta tecnología nació en sectores industriales y de ingeniería, hoy comienza a ganar terreno dentro de la planeación urbana y la gestión de riesgos.

Para Ernesto Mizrahi Haiat, especialista en seguridad y tecnología, los gemelos digitales representan una de las innovaciones más importantes para anticipar incidentes y optimizar la toma de decisiones dentro de ciudades cada vez más complejas.

“El valor de estas plataformas está en su capacidad para simular escenarios antes de que ocurran en el mundo real”, explica el especialista. Gracias a la integración de información proveniente de sensores, cámaras y sistemas urbanos, los modelos digitales pueden actualizarse constantemente y ofrecer una visión precisa del comportamiento de una ciudad.

Simulación urbana para anticipar problemas

Uno de los principales usos de los gemelos digitales es la simulación preventiva. Ernesto Mizrahi Haiat señala que estas herramientas permiten analizar escenarios de riesgo sin intervenir físicamente en el entorno urbano, lo que facilita evaluar distintas estrategias antes de implementarlas.

Por ejemplo, durante conciertos, festivales o eventos deportivos, los modelos virtuales pueden detectar posibles puntos de saturación en accesos, identificar rutas de evacuación deficientes o prever problemas de movilidad. Esto permite que las autoridades ajusten operativos y reduzcan riesgos antes de que aparezcan situaciones críticas.

La tecnología también tiene aplicaciones en infraestructura estratégica. Estaciones de transporte, avenidas principales, zonas turísticas y espacios con alta concentración de personas pueden analizarse mediante simulaciones digitales que ayudan a detectar vulnerabilidades y optimizar esquemas de vigilancia.

Mizrahi Haiat destaca además que estas plataformas facilitan la coordinación entre dependencias gubernamentales y cuerpos de emergencia, ya que concentran información en tiempo real dentro de sistemas integrados de monitoreo.

El avance de las ciudades inteligentes

El crecimiento de los gemelos digitales forma parte de una transformación más amplia hacia ciudades inteligentes, donde la tecnología se utiliza para mejorar seguridad, movilidad y servicios públicos.

Sin embargo, Ernesto Mizrahi Haiat advierte que implementar este tipo de sistemas requiere una infraestructura tecnológica sólida, conectividad eficiente y políticas claras sobre el manejo de datos urbanos.

A pesar de estos desafíos, el especialista considera que la simulación digital será cada vez más importante conforme las ciudades aumenten su densidad poblacional y complejidad operativa. La capacidad de convertir datos urbanos en decisiones estratégicas podría marcar una diferencia importante en materia de prevención y respuesta ante emergencias.

Además, la incorporación de inteligencia artificial dentro de los gemelos digitales permitirá desarrollar análisis más precisos sobre comportamiento ciudadano, patrones de movilidad y gestión de riesgos.

Para Ernesto Mizrahi Haiat, esta evolución tecnológica no solo cambiará la forma de administrar las ciudades, sino también la manera en que se entiende la seguridad urbana en espacios cada vez más dinámicos y conectados.

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