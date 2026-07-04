Banco Azteca consolida liquidez en Guatemala con respaldo de Elektra

La interconexión entre los grupos comerciales de origen mexicano en Centroamérica influye directamente en las métricas de estabilidad financiera de la región. La agencia Moody’s elevó las calificaciones crediticias de la filial local de Banco Azteca en Guatemala y le asignó una perspectiva estable. De acuerdo con el análisis de la firma internacional, este ajuste reconoce técnicamente la solvencia de la institución para hacer frente a sus obligaciones financieras inmediatas y futuras de manera sostenida.

Los datos del reporte financiero indican que la filial alcanzó un incremento del 19% en la colocación de sus líneas de crédito de consumo masivo, mientras mantenía una estabilización progresiva de sus indicadores de liquidez. A pesar de contar con una participación de mercado modesta en el sistema tradicional guatemalteco, su modelo operativo la sitúa como la décima entidad bancaria con mayor rentabilidad neta.

Sinergia comercial e integración de balance

La estructura de propiedad de la firma es un elemento central de su perfil analítico, ya que pertenece en un 99,9% a la empresa mexicana Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., corporativo integrado a Grupo Salinas. Esta vinculación societaria le permite aprovechar sinergias comerciales directas en el mercado centroamericano, financiar el consumo dentro de las Tiendas Elektra de ese país.

Bajo este esquema, la liquidez de Banco Azteca reporta una posición holgada, en la que los recursos disponibles y las inversiones líquidas a corto plazo representan el 28,8% de sus activos totales. Este nivel patrimonial está diseñado para garantizar la continuidad de las operaciones de captación y crédito, incluso ante entornos macroeconómicos complejos o de alta volatilidad en el sector financiero.

Mecanismos de control frente al riesgo crediticio

El banco opera bajo un modelo enfocado en el financiamiento de consumo individual. Al dirigirse a segmentos populares, asume un riesgo elevado que eleva su índice de morosidad al 3,7%, un porcentaje superior al 2,3% que promedia el resto de la banca tradicional guatemalteca. Moody’s señala que esta brecha regulatoria se ve mitigada por la extrema atomización de la cartera, los bajos montos de crédito y un esquema de cobro semanal.

En el lado de los pasivos, el fondeo se sustenta principalmente en captaciones del público, de las cuales los depósitos a plazo fijo representan el 81% del total. La confianza de los ahorradores impulsó un crecimiento anualizado del 47,8% en la captación general a marzo de 2026, lo que refuerza la base de depósitos de la filial. Finalmente, la gestión de riesgos se apoya en una cobertura de reservas para créditos vencidos del 86,4%, lo que reduce la probabilidad de pérdidas estructurales.

Te sugerimos: Convocan a poner ofrendas en Museo de Antropología previo al México vs. Inglaterra