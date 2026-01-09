Marco Del Prete destaca economía circular rentable en Querétaro

Los resultados económicos y ambientales comienzan a marcar un punto de inflexión en la política de desarrollo sustentable de Querétaro; y bajo la coordinación de Marco Del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable, el Sistema de Economía Circular de Querétaro (SECQ) se consolida como un mecanismo que combina rentabilidad, eficiencia productiva y reducción de impactos ambientales.

De acuerdo con cifras oficiales, el modelo ha permitido ahorros anuales superiores a 1,253 millones de pesos, al tiempo que disminuye el uso de recursos naturales y la generación de residuos industriales.

Para el funcionario estatal, estos resultados confirman que la sostenibilidad puede ser un motor económico y no un freno al crecimiento.

“Estamos demostrando que el crecimiento económico puede avanzar sin incrementar el deterioro ambiental, aprovechando de manera más eficiente los recursos disponibles”, sostiene el funcionario queretano.

Una política pública con resultados medibles

Actualmente en su cuarta fase, el SECQ ha integrado a 428 organizaciones, entre empresas e instituciones, que han desarrollado casi 500 iniciativas basadas en principios de economía circular.

Estas acciones se apoyan en mecanismos como la reutilización de materiales, la optimización de procesos, la simbiosis industrial y la innovación tecnológica.

Entre los principales logros del sistema destacan:

Reducción de 765 mil toneladas de materiales y residuos

Ahorro de 3,595 millones de metros cúbicos de agua

Disminución de cerca de dos millones de toneladas de CO₂

Capacitación de casi mil personas en prácticas productivas sustentables

Según la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), la reducción de emisiones equivale a retirar de circulación alrededor de 900 mil vehículos durante un año.

Proyección al cierre de la administración

El SECQ inició en 2021 con una etapa piloto y contempla seis fases de implementación hasta el periodo 2026-2027.

Para los próximos años, se prevé la incorporación de 500 empresas adicionales, nuevas instituciones, una red ampliada de facilitadores locales y la generación de 800 nuevas iniciativas.

Para Marco Del Prete, la economía circular se ha convertido en un eje estratégico que fortalece la competitividad empresarial, promueve la innovación y posiciona a Querétaro como un referente nacional en desarrollo sustentable con visión económica.

