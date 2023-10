Madre narra su angustia por salir de Israel

Rebeca Scharf publicó en redes sociales un llamado de ayuda para poder salir de Israel, país que se declaró en guerra tras los ataques en su contra de parte de la organización Hamas.

Tras días de angustia, narró ahí su desesperación ante una llamada que no llegaba de parte de las autoridades consulares y, sobre todo, su urgencia por sacar a su hijo de una nación en guerra.

La desesperación de Scharf crecía aún más porque su hijo vive episodios de ansiedad, para lo cual el adolescente toma medicamento con prescripción médica, mismos de los que sólo tenía para cubrir dos semanas.

“Estoy en Israel con mi hijo de 12 años, me registré desde ayer en la página de la SRE y no he sido contactada, salió un vuelo humanitario. Por favor, alguna indicación de cómo poder tomar ese vuelo humanitario”, escribió.

Finalmente recibió la llamada de la embajada mexicana que le prometía una posibilidad de salir de Israel.

“Si yo no salía del país en ese momento no sé si hubiera podido hacerlo después. Ojalá que pueda ver a mi familia pronto”, dice Rebeca Scharf, ciudadana mexicana que fue a Israel a visitar a su familia.

Video @salgadoalelhi pic.twitter.com/RewnIvWr01 — El Universal (@El_Universal_Mx) October 12, 2023

Dice que le informaron que debía dirigirse al aeropuerto de Tel Aviv para abordar uno de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que trasladan a cientos de connacionales que se encuentran en Medio Oriente en medio de un conflicto que escala a cada momento.

Inmediatamente se movilizó al aeropuerto, a donde llegó al mediodía, hora de dicho país. Aunque no encontraba a alguien de la embajada que le proporcionara información sobre el protocolo que deben seguir los mexicanos para poder abordar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con ayuda humanitaria.

Finalmente, dijo que de no salir del país en ese momento «no sé si hubiera podido hacerlo después. Ojalá que pueda ver a mi familia pronto”.