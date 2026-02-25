Los 10 puntos clave de la iniciativa de Reforma Electoral

La secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez anunció las principales iniciativas de la reforma electoral 2026, durante la mañanera del pueblo de este 25 de febrero en Palacio Nacional.

Integración del Congreso de la Unión

La elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión, tiene el objetivo de que las diputadas y diputados sean elegidos a través de los votos de los ciudadanos.

La Cámara de Diputados contará con 500 integrantes seleccionados por votación directa.

Reducción del gasto

Disminución del 25% en el costo de las elecciones, principalmente en el INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales.

Mayor fiscalización

El Instituto Nacional Electoral obtendrá el acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas.

Voto en el extranjero

Se facilitará el voto a la diputación migrante para los mexicanos residentes en el extranjero.

Tiempos de televisión

Se minimizaran los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

Cómputos distritales

Los cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral, dejando fuera a los PREP para dar paso directamente a los resultados preliminares oficiales.

Democracia participativa

Expandir la democracia participativa a estados y municipios de todas las entidades federativas, no sólo a nivel federal. Permitiendo el uso de tecnología como el voto electrónico para instrumentos de democracia participativa.

No nepotismo

Los cargos de elección popular no pueden ser heredados a familiares como cónyuges, hijos, hermanos, entre otros, con el objetivo de parar con el nepotismo en cargos políticos.

No reelección

Se prohíbe la reelección consecutiva (inmediata) en todos los cargos de elección popular a partir del 2030.

