Avión militar cargado de soldados se estrella en Colombia

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba soldados se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), informó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, sin confirmar el número de víctimas.

Según informa la cadena BluRadio, en el avión accidentado viajaban 110 soldados a bordo. «Se informa que hay más de cien pasajeros, en su mayoría militares», dijo el gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, en declaraciones a Caracol Televisión.

Confirmó que algunos soldados fueron rescatados heridos de entre los restos del aparato, que se incendió al caer a tierra.

El Ejército colombiano, no obstante, dijo a la AFP que el avión transportaba dos pelotones, unos ochenta militares.En vídeos difundidos en redes sociales se observa una gran columna de humo en la zona del accidente y restos de la aeronave esparcidos, mientras militares y habitantes del sector se acercan al lugar para ayudar en las labores de rescate.

«Espero que no tengamos muertos»

La Defensa Civil, un cuerpo de rescate nacional, informó por su parte de que voluntarios de esa organización en el Putumayo, «en articulación con otros organismos de socorro, se desplazan y brindan apoyo ante la emergencia», y divulgó un video de restos del avión en llamas.

Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó lo sucedido y manifestó en su cuenta de X: «Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido».

Fuente: DW