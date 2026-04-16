Fiscalía del Edomex investiga sacrificio de 10 mil perros

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación luego de que la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, reconoció públicamente el sacrificio de alrededor de 10 mil perros durante su gestión como alcaldesa de Tecámac.

El caso se viralizó tras la difusión de las declaraciones, emitidas este miércoles 15 de abril durante una conferencia del Senado de la República.

La autoridad estatal informó que la investigación de oficio inició con base en el material difundido donde se realizaron manifestaciones sobre presuntos actos de maltrato animal en agravio de caninos en el municipio de Tecámac.

La indagatoria de la FGJEM se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México, que sanciona causar la muerte a cualquier animal que no constituya plaga.

La Fiscalía Edomex detalló que la posible conducta podría agravarse por la intervención de servidores públicos encargados del manejo de animales, según lo previsto en el artículo 235 Ter del mismo código.

En caso de comprobarse estos hechos, los responsables podrían alcanzar una pena de hasta 6 años de prisión.

El proceso se mantiene abierto mientras se recaba más información sobre la actuación de los servidores públicos y el destino final de los perros sacrificados.

Fuente: Infobae