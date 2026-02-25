Llaman a la observación responsable de ballenas en Nayarit

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó un operativo de inspección y vigilancia en la Bahía de Banderas, en Nayarit.

Eso, para verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010. Establece los lineamientos, restricciones y especificaciones técnicas obligatorias para la observación de ballenas en aguas federales mexicanas.

El operativo, realizado el 20 de febrero, tuvo como objetivo principal la protección de los cetáceos y sus hábitats. Regulando las actividades turísticas para minimizar el estrés y evitar el acoso o daño a estos ejemplares durante sus temporadas de reproducción, crianza y alimentación.

Durante la inspección, personal de la Profepa revisó la autorización correspondiente emitida por la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a 17 embarcaciones.

También el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Norma Oficial Mexicana. Las embarcaciones son de prestadores de servicios turísticos y privadas, que se encontraban realizando actividades de observación de ballenas dentro del área de la bahía.

Operativo

Dentro del operativo, se exhortó a los capitanes de las embarcaciones a respetar los lineamientos establecidos en la NOM-131-SEMARNAT-2010. Ello, con el fin de salvaguardar la integridad de los mamíferos marinos.

De garantizar una observación responsable y proteger la seguridad de los turistas que participan en esta actividad.

La Profepa refrenda su compromiso con la protección de la vida silvestre. Ademas la vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental, e informa que continuará realizando operativos de inspección durante la temporada de avistamiento de ballenas.