Chicharito Hernández irá a la Copa del Mundo 2026

Javier “Chicharito” Hernández, legendario exdelantero de la selección mexicana y máximo goleador histórico de El Tri, se integra al equipo de analistas de una famosa cadena televisiva para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio fue confirmado este 11 de junio por la cadena, que detalló la llegada de Hernández como parte del grupo de figuras que encabezarán la transmisión del torneo más grande en la historia de la FIFA.

Las razones detrás de la incorporación de Hernández como analista para la Copa Mundial 2026 están relacionadas con su prestigio internacional.

También por vínculo con la afición mexicana y la apuesta de la empresa por sumar voces expertas en el terreno de juego.

¿En dónde podremos ver a Chicharito?

La decisión de añadir a Hernández al equipo responde, según Brad Zager, presidente y productor ejecutivo de FOX Sports, a la búsqueda de comentaristas con credibilidad internacional.

“Chicharito es sinónimo de la selección mexicana y de la importancia de México en el Mundial; queríamos asegurarnos de encontrar voces que aporten credibilidad instantánea a nuestra cobertura”.

Fuente: Infobae