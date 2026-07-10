“El Niño” cambiará el clima de México en los próximos 18 meses

México podría enfrentar uno de los episodios de “El Niño” más intensos de las últimas décadas. Es un fenómeno climático que amenaza con modificar los patrones de lluvia, incrementar la actividad de huracanes en el Pacífico.

También generar sequías regionales y elevar el riesgo de olas de calor e incendios forestales durante los próximos 18 meses.

El coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez, informó que existe entre 97% y 100% de probabilidad de que se consolide el fenómeno de El Niño y una probabilidad de 63% de que alcance la categoría de “muy fuerte” hacia finales de 2026 e inicios de 2027.

De concretarse este escenario, México podría experimentar condiciones comparables a los eventos extraordinarios registrados en 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016, considerados entre los más intensos de los que se tiene registro.

El funcionario explicó que actualmente la región oceánica conocida como Niño 3.4 registra una temperatura superficial de 29.2 grados Celsius, apenas dos décimas por debajo del máximo observado en noviembre de 2015, cuando se alcanzaron 29.4 grados.

El Niño es un fenómeno climático natural que ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial registran un calentamiento superior a lo habitual durante varios meses.

Ese incremento en la temperatura modifica la circulación de la atmósfera y altera los patrones climáticos en diversas partes del mundo, provocando desde lluvias extraordinarias hasta periodos de sequía.

Los pronósticos actuales apuntan a que el fenómeno podría alcanzar una intensidad muy fuerte durante el segundo semestre de 2026. Si este escenario se confirma, se convertiría en uno de los eventos más relevantes de las últimas décadas por su capacidad para modificar el clima en distintas regiones del planeta.