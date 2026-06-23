Caída de Meta: fallas en WhatsApp, Facebook e Instagram

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Caída de Meta: fallas en WhatsApp, Facebook e Instagram

Este martes 23 de junio se reportó la caída de Meta, afectando a millones de usuarios de WhatsApp, Facebook e Instagram.

App
Mensajería
Iniciar sesión
Conexión con el servidor
Feed

De acuerdo con Downdetector, las fallas comenzaron poco después de las 2:45 p.m. y provocaron problemas de acceso a la aplicación, mensajería, inicio de sesión, conexión con el servidor y visualización del feed.

En México, las ciudades más afectadas fueron Mexicali, Monterrey, Guadalajara y la CDMX, donde usuarios reportaron interrupciones masivas en el servicio de las plataformas de Meta.

Los servicios de WhatsApp, Facebook e Instagram se han caído de forma global.

Fuente: SDP

Imagen de EDITORIAL

EDITORIAL

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