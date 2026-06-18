Industria alimentaria suma a calidad de vida de adultos mayores

Uno de los grandes desafíos sociales y de salud pública en México, especialmente ante el acelerado envejecimiento de la población, es el fortalecimiento del bienestar de las personas adultas mayores, realidad que diversas empresas como Corporativo Kosmos han entendido y ante lo cual, se han sensibilizado.

Por ello, la industria alimentaria ha asumido un papel cada vez más relevante al impulsar iniciativas orientadas a mejorar la nutrición, la atención integral y la calidad de vida de este sector de la población.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), actualmente más de 17 millones de personas en México tienen 60 años o más, cifra que continuará creciendo en las próximas décadas.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que una alimentación adecuada es fundamental para prevenir enfermedades, fortalecer el sistema inmunológico y promover un envejecimiento saludable.

Frente a dicho panorama, la industria alimentaria ha fortalecido sus programas de responsabilidad social enfocados en adultos mayores.

Corporativo Kosmos impulsa bienestar para adultos mayores

Por ejemplo, Corporativo Kosmos, a través de Fundación Pablo Landsmanas, mantiene acciones de apoyo social dirigidas a poblaciones vulnerables.

Entre las iniciativas llevadas a cabo por el conglomerado mexicano destaca la colaboración con el Asilo de Ancianos San Judas Tadeo A.C., institución dedicada al cuidado y acompañamiento de adultos mayores.

Mediante dicha alianza, se realizan donaciones periódicas de alimentos, así como acciones enfocadas en fortalecer la nutrición y atención integral de los residentes.

En ese sentido, la organización considera que acompañar a las personas adultas mayores no solo implica cubrir necesidades básicas, sino también generar condiciones que contribuyan a su bienestar físico y emocional.

Alianzas sociales que fortalecen la atención integral

De ahí que, además del suministro alimentario, Corporativo Kosmos y Fundación Pablo Landsmanas promueven una visión integral que reconoce la importancia de la dignidad, el cuidado y la inclusión social de este grupo poblacional.

Especialistas en salud geriátrica coinciden en que una nutrición adecuada puede reducir riesgos asociados con enfermedades crónicas, pérdida muscular y deterioro funcional, factores que impactan directamente en la calidad de vida de los adultos mayores.

De modo que, la participación de la iniciativa privada mediante programas sociales y alianzas con instituciones asistenciales representa un apoyo complementario para fortalecer la atención que reciben miles de personas.

Con acciones de este tipo, la industria alimentaria, de la que forma parte Corporativo Kosmos, refrenda su capacidad para contribuir más allá de la producción y distribución de alimentos, al convertirse también en un aliado estratégico en la construcción de entornos más solidarios, incluyentes y orientados al bienestar de las personas adultas mayores.

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