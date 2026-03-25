Lamentan asesinato de maestras en Michoacán tras ataque de alumno

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó el asesinato de dos maestras en una preparatoria privada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras un ataque perpetrado por un estudiante de 15 años que ingresó armado al plantel.

Mediante un comunicado compartido la noche de este martes 24 de marzo, la dependencia federal manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas y a la comunidad estudiantil y docente.

Reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad y la formación socioemocional en las escuelas.

Así fue el ataque en el Colegio Antón Makarenko

El ataque ocurrió en el Colegio Antón Makarenko, alrededor de las 07:30 horas de este martes. Un adolescente de 15 años ingresó al plantel portando un fusil semiautomático AR-15 y disparó contra dos profesoras en el área de recepción. Las víctimas, identificadas como María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, de 36 y 37 años, fallecieron en el sitio por heridas de arma de fuego.

La policía estatal y municipal acudió tras los reportes de disparos. Los propios alumnos y personal del plantel lograron detener al atacante y lo amarraron con lazos mientras arribaban los agentes, quienes finalmente lo esposaron y aseguraron el arma utilizada, así como un cargador con más de 40 cartuchos útiles.

Fuente: Infobae